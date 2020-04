Liga española tiene pensado reanudar a finales de mayo e inicios de junio - Diario Digital Cronio de El Salvador

La competición de fútbol en España podría volver hasta los últimos días de mayo o los primeros de junio, dijo Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Tebas sostuvo que España no es el único país que reanudaría la competición esas fechas, pues se prevé que varias ligar europeas lo hagan simultáneamente.

“Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio o el 28 de junio. Si empezamos el 29 mayo de LaLiga, la Champions iría en julio. Si empezamos el 6 junio, se jugarían todas las competiciones juntas hasta el 31 de julio. Y si empezamos el 28 de junio, julio sería para LaLiga y agosto para la Champions. Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para LaLiga. Para el final de la temporada no querríamos ir más allá del mes de agosto, y es obvio que todo esto afectará el calendario de la próxima temporada”, explicó Tebas

Asimismo, el dirigente manifestó que ‘solo en pesadillas’ se plantea que las competiciones no sigan, pues realmente nadie se plantea esa hipótesis, a excepción de los clubes que están luchando por salvar la categoría.

“Esto es algo que solo me aparece cuando duermo, en forma de pesadilla. Cuando estoy despierto, nunca se me pasa por la mente. En el deporte, ni en España ni en Europa se pensó esta hipótesis porque hay semanas antes de que pueda suceder. Solo lo pensaremos cuando ya no podamos jugar. Hoy es un debate estéril que solo genera conflictos de intereses, como está sucediendo en otros países. Casualmente, lo que no quieren jugar son los últimos en la clasificación o aquellos que luchan por no descender. Ninguna Liga grande o mediana tiene que comenzar este debate ahora. Porque está claro que deriva de otros tipos de intereses”, explicó Tebas.

