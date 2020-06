El desplante del entrenador de Juventus contra un periodista que le recordó que no ganó títulos en Italia

Mañana, desde las 16 en el Estadio Olímpico de Roma, Napoli y Juventus batallarán por quedarse con la Copa Italia. Este partido no será uno más para Maurizio Sarri, hoy entrenador de la Vecchia Signora pero que tuvo un gran paso en el club del Sur hace pocas temporadas.

Hubo un click en la vida de Sarri. Cuando tenía 41 años, él trabajaba en el Monte dei Paschi, uno de los bancos más antiguos del mundo. Pero, en sus ratos libres, entrenaba a un equipo de aficionados. Un día tomó la decisión de perseguir su sueño: dejó todo para ser director técnico de fútbol.

Aunque en 2019, cuando estaba al frente del Chelsea, logró su único y primer título (La Europa League, venciendo en la definición al Arsenal), en Italia aún le recriminan que nunca pudo gritar campeón en su tierra (perdió por 3 a 1 la Supercopa 2019 ante Lazio), algo que lo sacó de sus casillas en plena conferencia de prensa.

“ Me rompe ligeramente las pelotas cuando me dicen que en Italia aún no gané nada. Hice 8 promociones. Entiendo que es poco para aquellos que están acostumbrados a hablar de Champions League y Scudettos, pero el mío ha sido un camino difícil al tomar equipos en categorías inferiores. Estoy contento con lo que he hecho. Entonces, el deseo de ir a ganar trofeos importantes está en todos nosotros. El sentimiento predominante es ayudar a los jugadores a ganar un trofeo, queremos ganar para el club y para los aficionados”, explicó Sarri, que comenzó su carrera como DT en 1996, al frente del humilde Antella, conjunto que participa en un torneo regional.

Antes de Napoli, Chelsea y Juventus, el estratega italiano pasó por equipos como Empoli, Sorrento, Alejandría, Grosseto, Perugia, Hellas Verona, Avellino, Arezzo o Pescara.

“Les diré a los muchachos que saquen todo lo que tenemos. Hicimos 7 meses de la temporada más 3 meses de encierro para llegar aquí. Es hora de sacar un poco más para ir por todos los trofeos disponibles”, explicó. Los de Turín, además, se encuentran en octavos de final de la Champions League (cayeron por 1 a 0 en la ida ante Lyon) y son los líderes de la Serie A. Maurizio Sarri elogió la labor del actual entrenador de Napoli Gennaro Gattuso (REUTERS/Alberto Lingria)

En lo que respecta al partido, el entrenador nuevamente se refirió a la falta de un ‘9’ definido en su equipo y que tanto Paulo Dybala como Cristiano Ronaldo podrían ocupar ese lugar. “No damos puntos de referencia. No tenemos un delantero central típico, estamos probando con ambos futbolistas. No obstante, los muchachos tienen una gran libertad de movimiento”.

Sarri, además, elogió la labor de Gennaro Gatusso, entrenador del conjunto rival: “Es una persona que me gusta mucho. Es muy directo. No me sorprende lo que está haciendo porque, en mi opinión, ya lo había hecho muy bien en Milan”.