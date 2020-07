David Villa, exfutbolista del Barcelona, es acusado de acosar a una mujer cuando jugó en la MLS

David Villa negó este jueves en forma tajante las acusaciones de acoso formuladas por una mujer que trabajó en el equipo del New York City, cuando fue parte de la plantilla de este club americano en su etapa de la Major League Soccer (MLS).

La usuaria de Twitter @ItsmeskylerB utilizó su cuenta en la red social para dar a conocer su acusación sobre el exfutbolista campeón con España en el 2010. Además está cambiando su carrera su mala experiencia ” arruinaron sus sueños”.

Según la denunciante, “raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre”.

El exfutbolista David Villa fue denunciado por acoso sexual y rogó que se respetara el "derecho a la presunción de inocencia" https://t.co/4qoXOqtSY1 — TodaPasion (@TodaPasion) July 23, 2020

Mientras el exfutbolista del Valencia, Atlético Madrid y del Barcelona, ya retirado, publicó un comunicado en respuesta a las acusaciones, que califica de ” completamente falsas”.

“No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni del New York City FC”, afirmó Villa

El jugador retirado añadió: “entiendo, por lo que he leído en Twitter, que era una becaria y que dejó el Club al final de 2019, un año después de que yo me fuese.Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el club o desde ninguna otra fuente hasta que fueron posteadas el pasado fin de semana”