Con un penal sancionado a través del VAR, el Barça gana 1-0 a la Real Sociedad - Diario Digital Cronio de El Salvador

El escándalo que envuelve al ex futbolista brasileño Ronaldinho no se detiene. Luego de haber sido apresado nuevamente anoche junto con su hermano, la jueza que está al frente de la causa decidió que ambos continúen en prisión preventiva en el edificio de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Clara Ruíz Díaz, magistrado de la causa, optó por dictar esa medida en las últimas horas. El hombre que fue campeón del mundo en el 2002 con Brasil llegó a la mañana al juzgado esposado, aunque tapó con una prenda sus manos para evitar ser fotografiado. “El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Hay peligro de fuga y hay peligro de obstrucción. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país y permanece de forma ilegal en el país. El juzgado consideró que se reúnen los requisitos requeridos. Va a seguir en prisión preventiva en la Agrupación Especializada”, declaró en conferencia la jueza, quien descartó brindarle la prisión domiciliaria luego de que los abogados defensores presentarán una vivienda donde podrían alojarlos.

“Vamos a apelar por supuesto. Es increíble lo que está pasando. Entiendo que se le dé un cierto tratamiento a una persona que se niega a declarar, a aceptar los hechos; pero ¿qué premio le vamos a dar a una persona que se porta de la otra forma? Este señor declaró, aceptó, ¿qué más quieren? No sé qué necesidad hay de retenerlo. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de su hijo. Bien podría estar a disposición de la justicia paraguaya y que deje un teléfono y cuando se lo necesita se lo llama. Él no entiende lo que está pasando. ¿Para qué se va a quedar acá? El sistema paraguayo tiene que encontrarle una salida. Este es un problema de Paraguay, no de él”, advirtió el abogado de los hermanos de Assis Moreira, Tarek Tuma.

“Este señor ya explicó cómo recibió los documentos. Toda la gente que participó del proceso ya aportó que es cierto lo que él dice. Si él reconoce que el documento no es cierto, el sistema paraguayo permite varias clases de salida, como la que se pidió ayer. El fiscal Delfino se mantuvo en esa posición y nosotros entendemos que es el criterio”, agregó sobre la decisión del fiscal de pedir la libertad y ofrecerle una reparación social a cambio del ilícito.

Wilmondes Sousa Lira está detenido en tras haber entregado la documentación (Foto: EFE)

Ronaldinho y su hermano Roberto afirmaron que habían recibido los documentos falsos a mediados de febrero en su vivienda de San Pablo; sin embargo, Wilmondes Sousa Lira, el empresario que entregó la documentación, aseguró que recién le dio la cédula y el pasaporte en el aeropuerto: “Si los recibió de una forma o de otra, desde el momento que el sistema de justicia paraguayo lo somete al proceso y él acepta el hecho por el cual fue procesado, ¿qué importancia tiene si los recibió de un modo u otro?”.