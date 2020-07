Con gol de Sergio Ramos Real Madrid consigue su sexta victoria consecutiva y se acerca a su título número 34 de Liga

Real Madrid y Getafe se enfrentaron en un partido más que parejo en el Alfredo di Stéfano. El equipo blanco se vio sorprendido por la confianza de la visita que intentó aprovechar cada espacio que tuvo; sin embargo, una gran actuación de Thibaut Courtois lo evitó. A falta de diez minutos, muchos ya firmaban el empate, pero apareció Sergio Ramos.

A los 79 minutos, Dani Carvajal fue derribado dentro del área y el árbitro señaló el punto medio del área. De inmediato, Ramos tomó el balón y se dispuso a patear. Con gran seguridad y categoría, el capitán blanco anotó el 1-0.

Con este tanto, Sergio suma nueve anotaciones en la temporada y se mantiene como el segundo máximo artillero del equipo de Zidane en lo que va de la temporada por detrás de Karim Benzema.

Para Zidane aún no está nada dicho “Quedan seis partidos, 18 puntos. Matemáticamente, hasta que seamos campeones, no puedes decir nada. Estamos bien, pero hay que seguir. Los rivales van a hacer todo lo posible para ganar esta liga. Nada de confianza, nada de decir que esto se acabó. Para nada”, afirmó Zidane en la previa del encuentro ante Getafe.

“Además, he vivido como jugador esta situación. Y yo hablo también de una cosa que he vivido, de una experiencia. Y los jugadores saben muy bien que aun no hemos ganado nada”, añadió.